Стало известно, кто сдал экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня

https://static.news.ru/photo/ec43f8c8-29a2-11eb-945d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Press Service/wkipedia.org

Показания на аудитора Счётной палаты и экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня по делу о хищении 700 миллионов рублей дали его бывший заместитель Павел Коньков, а также несколько региональных чиновников. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов.

Глава ведомства подчеркнул, что Мень с рядом других людей попросил Минфин о выделении средств для Ивановской области, а затем перевёл деньги на счёт одной из фирм. Сейчас, подчеркнул генпрокурор, собраны все необходимые доказательства вины чиновника, передаёт MK.RU.

Ранее члены Совета Федерации в ходе пленарного заседания 18 ноября дали согласие на задержание и привлечение Меня в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела о хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году.

Сам чиновник был удивлён, когда узнал, что в отношении него заведено уголовное дело. Он назвал эту информацию «ерундой». Мень был задержан в Красногорском районе Подмосковья. В задержании участвовали сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, писал NEWS.ru.