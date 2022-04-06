Названо имя нового владельца The Village, Wonderzine и Spletnik.ru

ООО «Креатив медиа», управляющее The Village, Wonderzine и Spletnik.ru, выкупил инвестор телеканала «Дождь» и издания Republic (оба — СМИ, исполняющие функции иностранных агентов) Александр Винокуров. Предприниматель теперь является единственным владельцем, сообщает «Коммерсант».

Ранее полный пакет «Креатив медиа» принадлежал Полине Юмашевой, экс-жене миллиардера Олега Дерипаски. Винокуров заявил, что сделка по передаче прав состоялась в начале февраля. Сумма покупки не раскрывается.

Redefine — российский медиахолдинг, состоящий из издания The Village, Wonderzine, Spletnik.ru, креативное и маркетинговое агентства. По данным организации, ежемесячная аудитория её площадок колеблется от 3,5 до 5 млн уникальных пользователей.

В начале марта Роскомнадзор заблокировал сайт The Village. Доступ к площадке ограничили на основании решения Генеральной прокуратуры от 24 февраля — в день начала специальной операции России на Украине. В качестве причины блокировки указывается «публикация недостоверной информации по тематике специальной военной операции на Украине». После этого издание сообщило о закрытии редакции в РФ.