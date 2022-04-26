Назван владелец ружья, из которого неизвестный открыл стрельбу в детсаду

Ружьё, из которого был открыт огонь в детском саду «Рябинка» в Ульяновской области, принадлежит 68-летнему Александру Дронину, однако, как видно на опубликованных в Telegram-канале «112» кадрах с места происшествия, стрелок выглядит гораздо моложе. Хозяин оружия утром уехал на охоту, но на связь не выходит. Следователи не исключают версию, что стрелок застрелил пенсионера и забрал у него ружьё.

Сначала Дронин являлся основным подозреваемым, потому что ружьё Иж-27, из которого были сделаны выстрелы, зарегистрировано на него, сообщает Baza. По словам его жены, утром Дронин собирался на охоту, взял с собой ружьё и уехал на «Ниве». На данный момент он не выходит на связь, где он находится — неизвестно.

26 апреля мужчина пришёл в детский сад «Рябинка» в посёлке Вешкайма Ульяновской области с ружьём и открыл огонь по детям и воспитателям. В результате трагедии в дошкольном учреждении погибли четверо человек, в числе которых двое детей, воспитательница и сам стрелок, который покончил с собой после содеянного. Трагедия произошла во время тихого часа, пока дети отдыхали в кроватях. В детсаду не было охранника, поэтому вооружённый мужчина смог без труда попасть в здание.