Стало известно, кто открыл сгоревший в Подмосковье хостел SHOT: сгоревший в Подмосковье хостел открыл мигрант из Узбекистана

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сгоревший в Подмосковье хостел открыл 23-летний мигрант из Узбекистана, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, койко-места там в основном оплачивали компании для своих сотрудников, которые работают вахтами.

Как рассказали очевидцы каналу, они проснулись из-за громкого лая собак и увидели, что горит дом. По их словам, огонь распространялся очень быстро, но приступить к тушению пожарные смогли не сразу: местный конноспортивный клуб отказал в подключении к гидранту, поэтому пришлось ездить за водой за один километр.

Как передает канал, из окна на втором этаже в панике выпрыгнула женщина, ее доставили в истринскую больницу с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломом плечевой кости и отравлением продуктами горения. У женщины сгорели все документы и телефон.

По данным канала, владелицу коттеджа, которая сдала его в аренду иностранцу, доставили на допрос в Следственный комитет. Telegram-канал «112» писал, что на сгоревший подмосковный хостел постоянно жаловалось руководство СНТ. По информации канала, жалобы направлялись в МЧС, прокуратуру, налоговую и другие структуры. Как рассказал каналу один из управленцев, проводилось несколько проверок, но, как правило, в эти дни хостел переставал работать.