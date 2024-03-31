Стало известно, кто не получит прибавку к пенсии в апреле Эксперт Ляшок: работающие пенсионеры и силовики не получат прибавку к пенсии

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Прибавку к пенсии с 1 апреля не получат представители силовых ведомств на пенсии и работающие пенсионеры, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок. По его словам, для этих категорий индексация пенсий происходит одновременно с индексацией заработных плат по соответствующим видам работ, последнее такое повышение было в октябре прошлого года.

С учетом индексации социальных пенсий в апреле, размеры пенсионных выплат увеличатся для большинства категорий пенсионеров. Одним из исключений являются пенсии военным и другим представителям силовых ведомств, а также госслужащим, — сказал Ляшок.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил NEWS.ru, что в России некоторые сознательно откладывают выход на пенсию, чтобы увеличить ее размер в дальнейшем. Если уйти на заслуженный отдых на 10 лет позже, можно увеличить размер выплаты на 45%, пояснил он. Сейчас средний размер пенсии работающего пенсионера составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Начисляемая сумма зависит от стажа, возраста, коэффициентов, региона и других факторов, добавил депутат.

До этого россиянам напомнили, что с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии. Размер этих выплат увеличится на 7,5%. Среди прочих, перерасчет коснется следующих категорий граждан: инвалидов, детей и совершеннолетних студентов-очников, о родителях которых ничего не известно или которые потеряли хотя бы одного кормильца.