Стало известно, кто напал на фигуриста Дикиджи в петербургском метро Напавший на фигуриста Дикиджи с ножом инженер задержан в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владислав Дикиджи

Напавший с ножом в метро Санкт-Петербурга на фигуриста Владислава Дикиджи оказался 60-летним сервисным инженером, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Полиция задержала мужчину.

Инцидент произошел в перегоне между стациями метро «Пионерской» и «Чёрной речкой». Агрессивный пассажир приставил нож к горлу фигуриста и угрожал убить, если тот не уступит место в вагоне. В полиции на инженера составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Адвокат Владимир Гусев в комментарии Metaratings.ru предположил, что на нападавшего могут завести уголовное дело по статье о покушении на убийство. При этом важно, что говорил мужчина в момент нападения. Гусев добавил, что в этой ситуации невозможно закрыть дело по факту примирения сторон.

2 декабря Дикиджи в своем Telegram-канале пожаловался, что его чуть не зарезали в метро. Сразу после нападения он написал заявление на злоумышленника. Спортсмен отметил, что цел и невредим, а также призвал поклонников не беспокоиться за него. Тренер фигуриста Олег Татауров добавил, что мужчина, который напал на молодого человека с ножом, был неадекватен и, возможно, в алкогольном опьянении. Спортсмен уже 3 февраля провел первую тренировку после нападения.