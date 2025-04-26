Стало известно, кто мог взорвать автомобиль разработчика РЭБ «Красуха» Политолог Перенджиев: Украина ведет охоту на разработчиков российского оружия

Фото: Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВС Украины

ВСУ охотятся не только на российский генералитет, но и на разработчиков «оружия победы», предположил в разговоре с NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, Киев пытается запугать представителей оборонно-промышленного комплекса.

Да, думаю, что ВСУ начали охоту на разработчиков оружия победы, а не только на генералов. Чистейшей воды терроризм. Терроризм заключается в попытке Украины запугать российский генералитет. Раньше пытались запугать журналистов, политологов. Вспомним Дарью Дугину, Владлена Татарского, кто вел себя активно в информационном поле. Теперь у них два направления: высшее командование и яркие представители оборонно-промышленного комплекса, создающие оружие победы, — считает Перенджиев.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о гибели руководителя конструкторского бюро Брянского электромеханического завода Евгения Рытникова. По данным канала, его автомобиль взорвали с помощью самодельного взрывного устройства недалеко от украинской границы. Mash отмечает, что СВУ находилось под днищем машины, оно сработало в тот момент, когда мужчина вместе с коллегой садился в автомобиль. Минобороны России эту информацию не комментировало.