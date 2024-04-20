Стало известно, кто мог расстрелять полицейских под Винницей Генерал Липовой: полицейских под Винницей могли расстрелять контрабандисты

Фото: МО Украины

Украина наводнена криминальными элементами, заявил NEWS.ru генерал-майор авиации Сергей Липовой, комментируя инцидент в Гайсинском районе Винницкой области. Отмечается, что двое неизвестных мужчин в военной форме атаковали полицейских, один из которых погиб.

Вполне нормальное явление для современной Украины. Она наводнена криминальными элементами, контрабандистами, наемниками со всего мира, среди которых могут быть люди с бандитским прошлым в своих странах. Они слетелись на Украину в поисках легких денег. Скорее всего, украинская полиция наткнулась на грабителей или контрабандистов, попыталась их обыскать, задержать, но получила в ответ очередь из огнестрельного оружия, — заявил Липовой.

Он добавил, что злоумышленники могли везти в багажнике что-то запрещенное. По мнению Липового, чем хуже будет политическая ситуация на Украине, тем чаще будут происходить такие перестрелки.

8 апреля стало известно, что в Тверской области задержан подозреваемый в расстреле полицейских в Подмосковье. Мужчину вычислили по поступившей на мотоцикл ориентировке. Задержанному 52 года. Сам он отрицает причастность к нападению на сотрудников правоохранительных органов.

Двое силовиков получили огнестрельные ранения на проселочной дороге во Фряново. На месте их обнаружили прохожие. Один из полицейских скончался от полученных травм.