Стало известно, кто мог отменить выступление «Сплин» в Москве Daily Storm: депутат Кузнецов призвал отменить выступление группы «Сплин» в Москве

Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press

Выступление рок-группы «Сплин». Архивное офто

Секретарь группы Госдумы по расследованию антироссийской деятельности Дмитрий Кузнецов попросил отменить выступление рок-группы «Сплин» на фестивале «Музыка с сильным характером» в Москве, передает Daily Storm со ссылкой на обращение депутата, которое попало в распоряжение издания. Кузнецов призвал к таким действиям из-за недавних негативных заявлений группы о спецоперации, чтобы «не вызвать отрицательные настроения в обществе и не осложнять социальную обстановку».

Прошу воздержаться от включения выступления музыкальной группы «Сплин» в концертную программу «Музыка с сильным характером» на «ВЭБ-Арене» 26 августа, чтобы не вызвать отрицательные настроения в обществе и не осложнять социальную обстановку, — говорится в документе.

О том, что выступление «Сплин» в Москве 26 августа скорее всего не состоится, стало известно накануне. Концерт должен был пройти в рамках фестиваля «Музыка с сильным характером» на сцене «ВЭБ-Арены».

Ранее трансляцию воронежского музыкального фестиваля «Чернозём» в социальных сетях прервали после обращения солиста группы «Сплин» Александра Васильева к уехавшим из России после 24 февраля музыкантам. Лидер коллектива со сцены выразил надежду на то, что «наступит свет, когда все вернутся» и группа сыграет в Воронеже. После этого трансляция прекратилась.