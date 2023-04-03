Стало известно, кто мог активировать бомбу в статуэтке, убившей Татарского Baza: бомбу в статуэтке мог активировать один из сообщников Дарьи Треповой

Фото: t.me/vladlentatarsky

Владлен Татарский

Бомбу в статуэтке, которую передали военкору Владлену Татарскому, мог активировать один из предполагаемых сообщников Дарьи Треповой, сообщает Telegram-канал Baza. По данным источника канала, следователи проверяют всех участников творческой встречи с военкором, а также все мобильные номера, которые находились рядом с кафе, где произошел взрыв.

Канал сообщает, что Трепову могли сопровождать 2–3 человека. По данным следствия, взрыв был направленного действия, поэтому исполнителям покушения нужно было точно знать, когда Татарский окажется рядом со статуэткой.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел накануне вечером. В тот момент в заведении проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, он погиб. По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору передала россиянка Дарья Трепова до начала мероприятия.

В МВД допускают, что Трепова могла не знать о взрывчатке в статуэтке. В ведомстве не исключают, что злоумышленники могли ее использовать, поскольку она ранее переписывалась с Татарским и посещала мероприятия с его участием. Девушка свою причастность к убийству отрицает.