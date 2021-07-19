Стало известно, кто из россиян не сможет отдохнуть за границей

Выезд на отдых за рубеж может не состояться, если человек имеет непогашенные долги, исполнительное производство способно стать причиной, по которой гражданина развернут буквально на границе. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала эксперт проекта «За права заёмщиков» Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александра Пожарская.

По словам Пожарской, исполнительные производства — это не только банковские задолженности, но и штрафы, алименты, услуги ЖКХ. При этом уровень финансовой сознательности многих россиян весьма низок и они не предполагают, что задолженность способна воспрепятствовать их путешествию по миру.

Существует определённый процент потребителей-экстремистов, которые считают, что они не обязаны обслуживать свои долговые обязательства, — подчеркнула эксперт.

Пожарская рекомендует перед покупкой билетов за границу посетить сайт Федеральной службы судебных приставов и проверить отсутствие исполнительного производства в отношение конкретной персоны.

Также нелишним при планирования зарубежной поездки эксперт видит проверку своей кредитной истории. Раз в полгода выписку может получить бесплатно любой желающий. При этом Пожарская призывает не надеяться на списание долгов через три года после подачи иска. В РФ деньги списываются только в рамках процедуры банкротства.

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