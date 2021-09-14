Стало известно, кто чаще сталкивается с дискриминацией при трудоустройстве

С дискриминацией при устройстве на работу сталкиваются 12% россиян. Причём, женщины почти вдвое чаще мужчин. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Зарплата.ру», сообщает РИА Новости.

О проявлении дискриминации при трудоустройстве рассказали 39% мужчин и 61% женщин. Почти в половине случаев (49%) респондентам отказывали в приёме на работу из-за возраста. Наиболее часто на такое ограничение жаловались участники опроса в возрасте от 35 до 55 лет.

Внешность — «неевропейский типаж» или лишний вес — стала причиной отказа в 16% случаев, ещё 7% отказов в трудоустройстве приходится на национальный признак.

По словам респондентов, с дискриминацией по внешности часто сталкиваются соискатели вакансий в сфере культуры и искусства, услуг и гостеприимства. Из-за национальности могут отказать в трудоустройстве в медицинской и образовательной сферах.

Опрос проводился 20–24 августа во всех регионах России. В нём приняли участие 2047 респондентов в возрасте 18–55 лет.

Ранее сообщалось, что более чем две трети россиян (74%) сталкивались с ложью работодателей при трудоустройстве. Чаще всего их вводили в заблуждение насчёт заработной платы и перечня обязанностей на рабочем месте.