Стало известно, кто будет временно исполнять обязанности главы МЧС

Стало известно, что временно исполнять обязанности погибшего главы МЧС Евгения Зиничева будет его первый заместитель, генерал-полковник Александр Чуприян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Исполнение обязанностей министра МЧС России после гибели Зиничева будет возложено на первого заместителя генерал-полковника внутренней службы Александра Петровича Чуприяна, — сообщил источник.

Александр Петрович Чуприян Родился 23 марта 1958 года в городе Ухта республики Коми. С 2006 по 2018 год был заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 4 июня 2018 года был назначен Путиным первым заместителем главы МЧС. Чуприян награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, а также ведомственными наградами.

Евгений Зиничев совместно с губернатором Краснодарского края Александром Уссом проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске и решил посетить город Дудинка, в котором начались учения МЧС по защите территорий Арктической зоны страны от чрезвычайных ситуаций.

Во время учений 55-летний Евгений Зиничев получил несовместимые с жизнью травмы, пытаясь спасти оператора, который сорвался со скалы: глава МЧС прыгнул в воду, чтобы спасти режиссёра, однако разбился о каменный выступ. Оба пострадавших скончались в вертолёте, не долетев до больницы.