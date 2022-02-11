Стало известно, кто будет новым ведущим КВН

Новым ведущим телевизионных комедийных игр КВН станет российский актёр Дмитрий Нагиев, об этом сообщается на странице клуба весёлых и находчивых в Instagram. Он будет вести шоу как минимум до тех пор, пока не вернётся бессменный ведущий юмористической передачи Александр Масляков.

Нагиев будет участвовать в съёмках 1/8 финала, которые стартуют 17 февраля.

В этом году нас ждут новички, которые готовы ворваться в сезон, чтобы составить конкуренцию уже знакомым зрителю командам, вновь поступившие в борьбу за чемпионство, — добавили в клубе.

Ранее стало известно, что бессменный ведущий шоу КВН Масляков пропустит начало нового сезона в связи с заболеванием коронавирусом. Сообщалось, что вместо него ведущими будут приглашённые известные игроки и люди, «не чужие игре и передаче».

Директор Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин ранее в беседе с NEWS.ru раскритиковал современный КВН и признался, что программа Александра Маслякова в нынешнем виде вообще не вызывает у него улыбку. По мнению сына Юрия Никулина, Клуб весёлых и находчивых стал несмешным. Он предположил, что зрителей «заставляют» смеяться над шутками команд.