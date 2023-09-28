Стало известно, кому в России увеличат пенсии с 1 октября Экономист Финогенова: с 1 октября увеличатся пенсии бывших сотрудников ФСБ и МВД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В России с 1 октября некоторые категории пенсионеров начнут получать повышенные выплаты, сообщила в интервью агентству ПРАЙМ профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. По ее словам, индексация пенсий на 10,5% ожидает всех бывших военнослужащих и приравненных к ним бывших сотрудников других силовых ведомств.

Экономист уточнила, что речь идет об экс-сотрудниках ФСБ, МВД, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Следственного комитета, ФСИН, Росгвардии, МЧС, пожарных, сотрудниках таможни и органов контроля за оборотом наркотиков. Увеличение выплат ожидает и пенсионеров, у которых появились неработающие иждивенцы. Также с 1 октября пенсионеры, которые в сентябре достигли 80-летнего возраста или стали инвалидами I группы, начнут получать увеличенный размер страховой пенсии по старости за счет повышения на 100% фиксированной выплаты.

После повышения размер ежемесячной фиксированной выплаты к страховой пенсии у этих двух категорий составит 15 134,66 рубля, — пояснила профессор.

Ранее сообщалось, что размер индексации страховых пенсий в России в 2024 году составит 7,5%. Таким образом, средний размер выплаты по старости у неработающих составит 23,4 тысячи рублей. Это цифры из первого бюджета, который сформирован после объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в единую структуру и внедрения единого тарифа страховых взносов для работодателей. Предыдущая версия бюджетных проектировок предполагала средний размер пенсии 22,8 тысячи рублей.