Стало известно, кому в России полагаются почетные пенсии Доцент Лебединская: почетные граждане города имеют право на льготы и денежные выплаты

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Россиянин может получать определенные льготы и привилегии. если он имеет статус «Почетного гражданина города». Об этом агентству ПРАЙМ рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Это звание присваиваеся пожизненно за достижения в экономике, науке, искусстве, здравоохранении и образовании.

По словам Лебединскй, некоторые льготы устанавливаются на федеральном уровне — например, беспатный проезд в общественном транспорте. Однако большинство льгот носят региональный характер и зависят от муниципального образования и его финансовых возможностей. К этому относятся в том числе денежные выплаты.

Например, в Ставрополье почетные граждане имеют возможность получать ежемесячно от 500 до 2000 рублей. Также в ряде городов предусмотрены разовые начисления.

В Самаре и Саратове почетным гражданам выплачивают до 50 тысяч рублей в год с регулярной индексацией.

В Москве денежное пособие почетного гражданина составляет 57 383 рубля в месяц. В Санкт-Петербурге оно зависит от МРОТ и дает право на прибавку к пенсии.

Ранее юрист Оксана Красовская предупредила, что в случае переезда в другой регион, российские пенсионеры рискуют лишиться ряда льгот и доплат. По ее словам, в первую очередь это касается ветеранов труда регионального значения.

Также сообщалось, что соотношение между среднемесячным размером страховой пенсии неработающих пенсионеров и среднемесячной номинальной зарплатой в экономике в 2025 году опустится ниже 30%. При этом в 2018 году Россия ратифицировала конвенцию Международной организации труда, согласно которой пенсия по старости должна составлять не менее 40% утраченного заработка.