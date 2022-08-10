Стало известно, кому стоит воздержаться от употребления гречки Эндокринолог Лазуренко: от употребления гречки стоит воздержаться людям с заболеваниями ЖКТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людям, страдающим от проблем с желудочно-кишечным трактом, стоит отказаться от употребления гречки, так как в ней содержатся сложные углеводы, заявила врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко. Она предупредила, что гречка с молоком и сахаром вредна для людей с диабетом, а также тем, кто пытается сбросить лишний вес, пишет «Москва 24».

Если у человека синдром раздраженного кишечника, дисбактериоз, избыточный бактериальный рост или недостаток ферментов поджелудочной железы, то организм может неадекватно воспринимать эту крупу, — отметила врач.

Лазуренко подчеркнула, что если проблем со здоровьем нет, а также присутствуют физические нагрузки, то гречневую кашу с маслом употреблять можно. Однако она напомнила, что эту крупу необходимо замачивать перед приготовлением, чтобы нейтрализовать фитиновую кислоту.

Член Российской гастроэнтерологической ассоциации Евгений Белоусов ранее предупредил, что людям с повышенной свертываемостью крови стоит ограничить потребление гречки, чтобы избежать проблем с почками. По его словам, гречневая диета также может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, например к запорам. Кроме того, подобная монодиета может стать причиной неврологических нарушений и гормонального сбоя.