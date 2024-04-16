Стало известно, кому составляет компанию на СВО муж «королевы марафонов» SHOT: муж Блиновской служит вместе с экс-адвокатом Ефремова Пашаевым

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эльман Пашаев

Telegram-канал SHOT сообщает, что муж блогера Елены Блиновской Алексей служит в зоне СВО вместе с бывшим адвокатом актера Михаила Ефремова Эльманом Пашаевым. По данным канала, семья «королевы марафонов» давно связана с экс-адвокатом, который находится в зоне боевых действий уже два года.

Ранее тот же канал опубликовал фотографии Алексея Блиновского из зоны специальной военной операции, куда отправился 13 апреля. По информации источника канала, он собирает беспилотники и занимается их логистикой между подразделениями. Как пишет канал, мужчина вложил в закупку БПЛА для российской армии 50 млн рублей. По данным SHOT, таким образом Алексей пытается спасти свою почти разрушенную бизнес-империю, в которую входят несколько компаний и фирм.

Уход Алексея, обвиняемого в уклонении от неуплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег, в зону СВО заслуживает уважения, заявил звездный адвокат Сергей Жорин. По его словам, Блиновский борется за благополучие супруги, но нельзя утверждать, что его поступок поможет жене в этом деле.Он выразил надежду, что Блиновская как можно скорее выйдет из СИЗО, поскольку женщине тяжело находиться в таких условиях, учитывая, что она не причинила никому насильственного вреда.