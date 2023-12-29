Стало известно, кому следует воздержаться от алкоголя в праздники Мурашко: людям с болезнями сердца и печени не стоит пить в праздники

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В новогоднюю ночь употребление алкоголя стоит свести к минимуму людям с нарушением ритма сердца, болезнями печени или поджелудочной железы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости. Он рекомендовал воздержаться от алкоголя, чтобы избежать возможных осложнений.

Алкоголь — в минимальных количествах. А если есть проблемы со здоровьем, то вообще лучше отказаться от него, не провоцировать, особенно людям с нарушением ритма сердца, с заболеваниями печени, поджелудочной железы, — заявил Мурашко.

Мурашко подчеркнул важность не переедать в эту ночь. Кроме того, праздники стоит провести активно, с хорошим настроением, что содействует общему благополучию и здоровью, уверен министр.

В то же время, врач Елена Малышева сообщала, что отказ от чрезмерного употребления алкоголя и жирной пищи в новогоднюю ночь поможет избежать риска развития панкреатита. Она объяснила, что чем больше алкоголя в организме, тем выше шанс развития смертельно опасной болезни, поскольку спиртное разрушает поджелудочную железу, что провоцирует выброс ферментов.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что безопасной дозой алкоголя считается 30 граммов спиртного в день. По его словам, в целом спиртосодержащие напитки оказывают токсический эффект на организм.