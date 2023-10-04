Стало известно, кому повысят платежи за «коммуналку» по новым правилам Экономист предупредила граждан РФ о новых правилах оплаты ЖКХ с 1 октября

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По новым правилам оплаты ЖКХ, которые вступили в силу с октября, недобросовестные действия отдельных жильцов могут привести к дополнительным расходам, об этом предупредила в интервью агентству ПРАЙМ доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева. Она указала, что теперь собственники ежемесячно оплачивают содержание и ремонт общей площади, это входит в коммунальные платежи.

По словам эксперта, новые правила, прописанные в Гражданском кодексе, предполагают: если по вине кого-либо из собственников возникли новые траты на содержание общедомового имущества, оплачивать их придется нарушителю, а не управляющей компании. Разыскивать виновных планируют с помощью записей камер видеонаблюдения и свидетелей.

При этом нововведения не должны стать поводом для необоснованного повышения сборов со стороны УК по статьям, не предусмотренным тарифным регулированием. Затягивать процесс устранения поломок компания тоже не имеет права, — подчеркнула Казанцева.

Ранее в Минэкономразвития предупредили, что стоимость оплаты коммунальных услуг в России в 2024 году может подняться до 9,8%. В ведомстве подчеркнули, что в последующие два года стоимость услуг ЖКХ будет расти медленнее.

По данным Росстата, долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) достигли почти 900 млрд рублей. Отмечается, что по итогам первого квартала 2023 года сумма долга составила 876,4 млрд рублей. За год цифра увеличилась на 72 млрд.