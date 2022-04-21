Стало известно, кому повысят пенсию с 1 мая

С 1 мая неработающим пенсионерам, а также шахтёрам, членам лётного экипажа и гражданам старше 80 лет поднимут пенсии в соответствии с индексацией, заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он напомнил, что пожилые люди старше 80 лет вынуждены тратить больше средств на поддержание здоровья, пишет «Москва 24».

Также, если человеку исполнилось 80 лет, он получает право на дополнительные ежемесячные выплаты. Это связано с тем, что люди, достигшие 80 лет, больше тратят денежных средств на поддержание здоровья. Таким образом государство компенсирует растущие у них расходы, — пояснил Сафонов.

Помимо этого, выплаты увеличатся для тех пенсионеров, кто перестал работать три месяца назад. Это связано с тем, что с 2015 года пенсия для работающих пенсионеров не индексируется. Однако через три месяца после обращения гражданина и проверки факта отсутствия трудовой деятельности ему производят перерасчёт выплат в соответствии с индексацией, резюмировал Сафонов.

Ранее власти России анонсировали внеплановую индексацию пенсий, прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и других социальных выплат. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин. Он напомнил, что недавно Министерство финансов сообщило о профиците бюджета за первые три месяца.