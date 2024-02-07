Стало известно, кому из инфлюенсеров россияне больше всего доверяют РОМИР: в топ-3 по доверию россиян попали Соловьев, Малахов и Хабенский

Больше всего из инфлюенсеров россияне доверяют ведущему Владимиру Соловьеву, журналисту Андрею Малахову и актеру Константину Хабенскому, следует из данных анализа исследовательского холдинга РОМИР. В пятерку «лучших» также вошли ведущая Ольга Скабеева и комик Павел Воля.

В зимнем рейтинге инфлюенсеров изменилась тройка лидеров. Первое место по-прежнему занимает телеведущий Владимир Соловьев. Вторую строчку также сохранил за собой телеведущий Андрей Малахов. А вот третье место занял актер Константин Хабенский. В предыдущем сезоне тройку лидеров замыкал кинорежиссер и телеведущий Никита Михалков, который переместился с третьего на девятое место, — отмечается в статье.

Шестое место, согласно исследованию, занял актер Владимир Машков, седьмое место сохранил артист Дмитрий Нагиев, восьмое — актер Сергей Безруков, а замкнули десятку лидеров режиссер Никита Михалков и журналистка Ксения Собчак. При этом отмечается, что певец SHAMAN занял 11 строчку в рейтинге.

В исследовании приняло участие 2400 респондентов старше 14 лет. Им было предложено назвать семь публичных личностей России, причем на первом месте должен был быть тот, кому респондент доверял больше всего.

Как ранее сообщалось, фонд «Общественное мнение» в ходе опроса выяснил, что деятельность президента РФ Владимира Путина хорошо оценивает 80% россиян. При этом доля россиян, которые оказались недовольны работой Путина на посту президента РФ, составила 8%.