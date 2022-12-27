Стало известно, сколько россиян одобряют экономическую политику власти ВЦИОМ: экономическая политика российских властей устраивает 37% россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Экономическая политика российских властей устраивает 37% россиян, еще 28% она отчасти устраивает, отчасти нет, а вот недовольны ей 29%, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа. Социальная политика устраивает 42% россиян, еще 27% — отчасти да и отчасти нет, а в целом не устраивает 24% респондентов.

При этом в течение года постепенно укреплялось восприятие инфляции как незначительной: от минимальных 6% в январе — феврале до максимальных 21% и 19% в сентябре и декабре. Одновременно с этим снижались оценки инфляции как очень высокой: если в январе ее такой считали 65%, то в октябре — ноябре этот показатель сократился до 30%. 40% называют инфляцию в стране умеренной, а 32% — очень высокой.

Следствием экономической неопределенности и ухода ряда компаний из страны стал временный дефицит товаров, достигший максимума в марте, когда о дефиците заявили 50% россиян. Уже в апреле показатель опустился до 37% и далее продолжал снижаться до 17% в октябре. В декабре с дефицитом сталкивались 19% граждан.

Сложные экономические периоды зачастую сопряжены с массовой безработицей: при этом в марте было отмечено минимальное (16%) число людей, потерявших работу в последний месяц, а в ноябре — декабре показатель не превышает 19%. В этот период 72% опрошенных отмечали, что из них никто не потерял работу в последний месяц.

Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проводились с января по ноябрь 2022 года, в них приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.

Ранее 57% жителей России назвали 2022 год худшим по сравнению с предыдущим, обратного мнения придерживаются лишь 11% опрошенных россиян. Четверть граждан сообщила, что 2022 и 2021 год были примерно одинаковыми. 35% участников опроса не ждали ничего хорошего от 2022 года, у 17% хорошие ожидания оправдались, у 43% — не оправдались.