Стало известно, кого проверят после задержания замглавы МО Иванова «Известия»: следователи проверяют родственников задержанного замглавы МО Иванова

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Тимур Иванов и Светлана Захарова

Правоохранительные органы проводят проверку личных и деловых связей заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова, задержанного по делу о взятке, пишут «Известия». Под проверку попадут не только родственники чиновника, но и бизнес, связанный как с ним, так и с его бывшей супругой Марией Захаровой.

Сообщается, что экс-супруга Иванова и отец замминистра могли владеть компанией «Кристалл Девелопмент», специализирующейся на производстве электронных ламп и компонентов. Помимо этого, утверждается, что у нее есть доля в рекламной фирме.Также издание уточнило, что оперативники заключили под стражу еще несколько человек, помимо Иванова, которые могут быть причастны к передаче денег. Пока в деле не озвучена ни точная сумма взятки, ни участники незаконной схемы — эти факторы, подчеркивается в статье, будут определяющими при рассмотрении дела.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что бывшая жена Иванова Светлана Захарова перестала выходить на связь с родственниками. Канал предполагает, что женщина могла быть задержана вместе с чиновником, однако официального подтверждения этому нет.

До этого стало известно, что Иванова задержали прямо на рабочем месте. При этом в суде он заявил, что не признает свою вину. Задержанного отправили в СИЗО на два месяца.