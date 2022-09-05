Стало известно, когда журналист Сафронов сможет выйти по УДО Журналист Сафронов может рассчитывать на УДО через 14 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналист Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене

Осужденный на 22 года колонии строгого режима по делу о госизмене журналист Иван Сафронов может рассчитывать на условно-досрочное освобождение спустя 14 лет с момента вынесения приговора, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах юстиции. Он поясняет, что в связи с характером преступления Сафронова ему следует отсидеть как минимум две трети от общего срока.

Сафронову засчитали в срок наказания два года, проведенные им в СИЗО. Так как он признан виновным в совершении особо тяжкого преступления, для УДО ему надо отбыть не менее двух третей срока. Таким образом, на условно досрочное освобождение он может рассчитывать примерно через 14 лет, — рассказал собеседник.

5 сентября Мосгорсуд на закрытом заседании огласил приговор советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову по делу о госизмене. Журналиста осудили на 22 года лишения свободы, ему назначили штраф в размене 500 тысяч рублей. Защита намерена обжаловать это решение.

Сафронов более двух лет, после задержания сотрудниками ФСБ в июле 2020 года, находился в московском СИЗО «Лефортово» по делу о госизмене. Из обвинительного заключения следует, что, по версии следствия, Сафронов передал гражданину Чехии Мартину Ларишу и политологу Демури Воронину семь файлов с секретной информацией о военно-техническом сотрудничестве РФ с Ливией, Алжиром, Сербией и странами СНГ, а также об участии РФ в сирийском конфликте.

Ранее Сафронов назвал выдвинутые против него обвинения в шпионаже абсурдом, заявив, что все данные об обороноспособности России, которые он якобы передал западным спецслужбам, имеются в открытом доступе и для доказательства этого ему достаточно трёх часов и ноутбука. Гособвинение требовало для журналиста заключения сроком на 24 года.