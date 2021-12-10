Стало известно, когда ждать потепления в Москве и Подмосковье

Теплеть в Московском регионе начнёт в воскресенье, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков «Радио 1». Также станет больше облаков, местами пройдёт небольшой снег.

В ночь на воскресенье в столице ожидается минус 8–10 градусов, по области — от минус 10 до минус 11. Днём в воскресенье ожидается облачная погода, небольшой снег, температура воздуха — от минус 5 до минус 7 градусов в столице и от минус 3 до минус 8 по области. Ветер юго-восточный, умеренный — 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 750 миллиметров ртутного столба, — сказал Синенков

Он добавил, что на следующей неделе морозов в Московском регионе не будет, температура воздуха опустится до минус 5 днём и ночью, кроме того, ожидается облачность, небольшой снег и слабый ветер. Атмосферное давление выше нормы.

Ранее терапевт Анастасия Луканина посоветовала москвичам есть пельмени, чтобы согреться. По её словам, в них достаточное количество углеводов, белков и жиров, а последние помогают организму производить тепло. Луканина также предупредила, что алкоголь расширяет периферические сосуды в коже и может привести к переохлаждению.