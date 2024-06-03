Стало известно, когда Землю накроет продолжительная магнитная буря РАН: выбросы солнечной плазмы могут вызвать долгую магнитную бурю 4 июня

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Во вторник, 4 июня, Землю может накрыть продолжительная магнитная буря, предупредили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН. Согласно указанным на сайте данным, она завершится только утром 5 июня.

Отмечается, что бурю спровоцируют потоки плазмы, которые движутся к Земле после вспышки на Солнце. Магнитная буря будет уровня G1, она начнется около 19:00, к полуночи достигнет своего пика и продлится примерно до 6:00 5 июня.

Ранее заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев заявил, что сверхмощные вспышки на Солнце наблюдаются каждые 11 лет, предыдущий пик активности был зафиксирован в 2012–2014 годах. По словам астронома, можно было предугадать, что очередного мощного взрыва стоит ожидать в 2023–2025 годах.

Космонавт Андрей Борисенко ранее рассказал, что мощные вспышки на Солнце не угрожают Международной космической станции и не влияют на самочувствие членов экипажа. Он уточнил, что могут возникнуть определенные сложности со связью, если вспышки будут достаточно интенсивными.