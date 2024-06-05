Стало известно, когда в Луганске и Донецке заработают банкоматы Сбербанка Сбербанк: первые банкоматы в Луганске и Донецке заработают в ближайшие дни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк устанавливает первые банкоматы в Луганске, Донецке и Макеевке, они заработают в ближайшие дни, передает ТАСС. Как уточнила пресс-служба банка на ПМЭФ, в этих городах в ближайшее время будут установлены 10 банкоматов, а к 1 июля общее их число в ЛНР и ДНР увеличится до 50.

В настоящее время мы устанавливаем наши банкоматы в Луганске, Донецке и Макеевке — в ближайшие дни десять банкоматов в этих городах начнут работать, — говорится в сообщении.

В июне также откроются три полноформатных отделения в Донецке и Луганске, а также 13 офисов в партнерской сети в городах ЛНР и ДНР. Клиенты смогут открывать вклады, брать кредиты, а также пользоваться дебетовыми и кредитными картами. В Сбербанке отметили, что к концу 2024 года офисы и банкоматы начнут работу в Херсонской и Запорожской областях.

Ранее председатель правления банка ВБТ Андрей Костин заявил о планах открыть офисы кредитной организации в новых регионах. В июле два новых отделения появятся в Луганске, а до конца года — в Донецке и Мариуполе. Офисы будут работать для розничных клиентов, а также для малого и среднего бизнеса.

До этого сообщалось, что в Херсонской и Запорожской областях на прилавках магазинов появились газированные напитки кока-кола и пепси, ввезенные по параллельному импорту из Ирана и Афганистана. Стоимость напитков в алюминиевой банке составила 74–75 рублей, в пластиковой бутылке — от 55 рублей.