Стало известно, когда запустят метро до аэропорта Внуково

https://static.news.ru/photo/550e7a66-aa7e-11eb-850f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, когда будет запущено метро до аэропорта Внуково. Он отметил, что строительство продолжения Солнцевской ветки метрополитена запланировано завершить через два года, передаёт «Интерфакс».

Бочкарёв заметил, что работы продолжаются. От станции «Рассказовка» строится тоннель в сторону авиагавани.

В частности, почти завершено возведение многосоставных конструкций метромоста через реку Ликову в Новой Москве. Запуск нового участка линии намечен на 2023 год, — сказал он.

Длина участка Рассказовка — Внуково составляет почти 5 км, и здесь откроются две станции «Пыхтино» и «Внуково». Последняя будет расположена вдоль терминала А. Планируется, что будущая станция будет интегрирована в транспортную систему вокруг авиагавани.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Российская Федерация реализует в Каспийском регионе большие проекты в области энергетики и эта деятельность будет расширяться.