Стало известно, когда закончится снегопад в Москве

Снегопад в Москве закончится к ночи, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «Москве 24». По его словам, высота снежного покрова в столице увеличилась на четыре сантиметра — до 20.

Снегопад в первой половине дня будет продолжаться, а во второй, когда температура повысится до нулевой отметки или даже выше, до плюс одного градуса, прогнозируется мокрый снег. Снег сегодня будет идти до конца дня, — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что на острове Балчуг высота снежного покрова составляет 14 сантиметров, она увеличилась на шесть сантиметров, на ВДНХ — 13 сантиметров, увеличилась на три, а в Тушино 21 сантиметр — увеличилась лишь на четыре миллиметра.

Также синоптик рассказал, что во второй половине дня ожидается гололедица, а небольшой снег продолжит идти и в ночь на 8 декабря.

Ранее метеорологи предупредили о самой холодной зиме в Евразии за 30 лет. Причиной такого похолодания является глобальное потепление, которое разрушает структуру полярного вихря в Арктике. Это может привести к тому, что запертый в нем холодный воздух может дойти вплоть до широт Сочи и Парижа.

В Санкт-Петербурге уже был побит суточный температурный рекорд 1983 года. Температура воздуха в городе понизилась до минус 21 градуса, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.