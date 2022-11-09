Стало известно, когда за должников ЖКХ будут платить соседи Юрист Кудерко: долг жильца за обслуживание помещений дома распределят по соседям

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В случае уклонения одного из жильцов многоквартирного дома от оплаты обслуживания общих помещений его долг раскидывается на соседей. Об этом в беседе с агентством ПРАЙМ рассказала юрист Елена Кудерко. Она также напомнила, что плата на общие нужды рассчитывается двумя способами.

При первом способе на общедомовые сети устанавливается счетчик и из общего показателя вычитаются данные жильцов. Во втором устанавливается норматив потребления дома, из которого вычитаются показания жителейю. Получившуюся сумму при этом распределяют между собственниками пропорцилнально размеру жилплощади.

В последнем случае, по словам юриста, можно столкнуться со злоупотреблениями. Так, норма потребления рассчитывается только на зарегистрированных жильцов, при этом в квартире моет проживать больше людей. В результате общедомовой объем потребления ресурса растет.

С 2023 года управляющие компании получат возможность производить перерасчет потребления раз в год и проводить внеплановые проверки правильности учета, отметила юрист. Граждане, отказавшие УК в проверке, станут платить согласно нормативу по количеству жильцов.

Ранее депутаты Государственной думы предложили отменить запрет на выплату субсидий должникам за жилищно-коммунальные услуги. Один из авторов инициативы, первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что, согласно предлагаемым изменениям, средства будут напрямую направляться ресурсоснабжающим организациям. По его словам, это позволит обеспечить более качественные услуги ЖКХ.