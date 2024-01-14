Стало известно, когда Wildberries компенсирует продавцам сгоревший товар Wildberries выплатит продавцам первые после пожара компенсации 15 января

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Интернет-магазин Wildberries начнет выплачивать компенсации продавцам товаров, сгоревших на складе в Шушарах, с 15 января, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании. Для установления точной суммы сверят данные из электронных учетных систем. Выплаты будут проводиться частями в то время, как сотрудники продолжат оценку ущерба.

Wildberries выплатит компенсацию всем продавцам, чьи товары пострадали после пожара в Шушарах. Для установления точной суммы компенсации мы сверим данные электронных учетных систем и проведем осмотр склада после допуска МЧС. Нам потребуется некоторое время, чтобы завершить оценку ущерба. Уже с 15 января мы планируем начать выплату компенсации продавцам частями. Размер компенсации посчитают так, как если бы товар был продан 13 января, — говорится в сообщении.

Покупатели не смогут получить свои товары, пострадавшие во время пожара. Дополнительные уведомления им направят в личные кабинеты.

Ранее сообщалось, что сотрудникам Wildberries были разосланы уведомления, в которых сообщается об открытии нового сортировочного центра. Склад заработает в течение двух недель. Сотрудница уточнила, что уведомление появилось в рабочем приложении.

Пожар на складе в Шушарах начался 13 января. Возгорание распространилось по всему помещению, которое продолжало пылать спустя 20 часов после начала. На опубликованных кадрах видно, что здание было охвачено огнем, который хорошо видно с высоты авиаполета.