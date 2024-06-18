Стало известно, когда вынесут приговор обвиняемым в покушении на Захарченко Суд вынесет вердикт по делу о покушении на первого главу ДНР Захарченко 19 июня

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Александр Погорелов

Южный окружной военный суд вынесет вердикт фигурантам дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира ополченцев Арсена Павлова (позывной — Моторола) 19 июня, сообщает ТАСС. Гособвинитель запросил для подсудимых от 24 лет колонии до пожизненного заключения.

Оглашение приговора завтра в 10:00 [мск], — сказали в суде.

Основным фигурантом выступает Александр Погорелов. По данным следствия, Погорелов в 2017 году установил взрывчатку, но не смог довести теракт до конца. Также на скамью подсудимых попали Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен.

По версии СК, Погорелов следил за передвижениями Захарченко, снимал все на видео и передавал сотрудникам Службы безопасности Украины, прежде чем разместить взрывчатку в мужском туалете донецкого ресторана «Пушкин». Однако устройство нашли сотрудники полиции ДНР. Гособвинение также заявило о причастности Погорелова к убийству Павлова. В ходе судебных слушаний ни один из обвиняемых вину не признал.

Ранее стало известно о покушении на бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору. По данным ГУР МО Украины, его госпитализировали в критическом состоянии. На Мацегору напали в городе Старый Оскол в Белгородской области, куда он уехал после начала военной операции на Украине. Ведомство называет его предателем и коллаборационистом из-за сотрудничества с Россией.