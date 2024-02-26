Стало известно, когда всю Россию обеспечат интернетом IT-эксперт Клименко: всю Россию смогут обеспечить интернетом к 2035 году

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Россию удастся полностью обеспечить интернетом к 2030–2035 годам, заявил IT-эксперт, глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. В разговоре с «Парламентской газетой» он подчеркнул, что для этого необходимо запустить несколько сотен космических спутников, которые смогут обеспечить покрытие по всей стране.

Как я понимаю, мы получим [полную цифровизацию] в 2030–2035 годах, когда будет запущено несколько сотен космических спутников, которые и обеспечат стабильное повсеместное покрытие. Они станут аналогом «последней мили» и позволят довести интернет и мобильную связь в том числе до самых маленьких деревень и поселков, — пояснил Клименко.

Тем временем первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова отметила, что программа по устранению цифрового неравенства началась в 2021 году. По ее словам, под действие программы подпадают не только отдельные населенные пункты, но и группы близко расположенных деревень, население которых совместно составляет от 100 до 500 человек.

Чтобы программа шла еще быстрее и продуктивнее, чтобы она лучше отвечала требованиям сегодняшнего дня, мы предложили распространить ее не только на отдельные населенные пункты, но и на группы близко расположенных, — пояснила сенатор.

Депутат Госдумы Яна Лантратова ранее предложила создать Всероссийскую единую систему родительского контроля, которая позволит взрослым контролировать, какие сайты посещает ребенок. Она направила соответствующий запрос вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.