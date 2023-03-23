Стало известно, когда ВСУ начнут применять западную бронетехнику Военкор Поддубный: ВСУ начнут применять западную бронетехнику в апреле

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Боевой танк Leopard 2

ВСУ начнут применять поставляемую Западом в зону специальной военной операции бронетехнику в середине апреля, считает военный корреспондент Евгений Поддубный. В разговоре с ИА SM.News он пояснил, что такая осторожность связана с погодными условиями, из-за которых военная техника может просто не доехать до нужного места.

Основной этап применения западной военной техники начнется, как только закончится распутица. <...> Это где-то середина апреля, исходя из регионального климата. И мы, и противник довольно осторожно применяем бронетехнику, поскольку она может до места действия не добраться из-за погодных условий, — отметил Поддубный.

По словам эксперта, летом у ВСУ была возможность организовывать атаки при помощи колесной техники. Он рассказал, что мобильные группы на большой скорости пытались прорываться в глубину, а сейчас совершить такой маневр невозможно. Поддубный связывает это с грязью на дорогах и разбитым из-за артиллерийских ударов асфальтом.

Местные называют эту грязь сейчас «мулякой». Сейчас передний край — сплошная муляка. Вязнет даже гусеничная техника, неважно какого производства, западного или российского, советского. Тяжелое положение на переднем крае, что спровоцировано погодными условиями, — подчеркнул военкор.

В США ранее решили передать Вооруженным силам Украины более старую версию танков Abrams. По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, это связано с тем, что их можно будет доставить в зону СВО быстрее, к осени 2023 года.