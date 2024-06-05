Стало известно, когда вода в Черном море прогреется до «идеальной» отметки Вильфанд: вода в Черном море нагреется до 22 градусов уже к концу недели

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Вода в Анапе, Туапсе и Сочи прогреется до 22 градусов уже к концу этой недели, рассказал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, врачи рекомендуют начинать детский купальный сезон именно при такой температуре.

В Анапе и Туапсе сейчас 21 градус, в Сочи — 20 градусов. Сейчас на черноморском побережье действительно начнется быстрое прогревание воды, и уже в конце этой недели температура будет 22 градуса, — заявил Вильфанд.

Синоптик добавил, что в Алуште и Феодосии купальный сезон открывать пока рано. Сейчас температура воды там составляет 18 градусов. Как отметил Вильфанд, купальный сезон ожидается в начале третьей декады июня.

Кроме того, раньше прогнозируемых сроков прогрелась вода в районе Калининграда. Ее температура составляет 17 градусов. На отдельных притоках Москвы-реки, в Дубне, на Клязьме, а также в самой Москве и южнее ее температура воды достигла 22–23 градусов.

Ранее Вильфанд сообщил, что в южных районах Красноярского края и на юге Западной Сибири прогнозируются заморозки. Также на Урал обрушится сильный ветер с крупным градом. По словам метеоролога, летом всегда наблюдается много опасных явлений, которые связаны с ветром и дождями.