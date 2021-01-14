Стало известно, когда власти Москвы разблокируют льготные проездные

https://static.news.ru/photo/dc7b49a0-567f-11eb-aaf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Транспортные функции студенческих социальных карт будут разблокированы сразу же после того, как произойдёт возвращение студентов на очную форму обучения, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Что касается студентов, после того как закончится дистанционное обучение, они вернутся на очную форму, сразу же будут разблокированы и их льготные проездные билеты, — отметил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

В России ещё 570 человек скончались от коронавируса за минувшие сутки. Общее число погибших с начала пандемии достигло 63 940 человек. Больше всего смертельных случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге — 83. В столице от COVID-19 умерли 68 пациентов.

За сутки в России было выявлено 24 763 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 13,8% не имели клинических проявлений. Всего заражённых выявлено 3 495 816 человек, выздоровели с начала пандемии 2 882 044 пациента.

Ранее NEWS.ru писал, что столичные врачи за прошедшие сутки зафиксировали 5893 новых случая заболевания коронавирусом. В общей сложности в Москве с начала пандемии выявили 877 428 заболевших.