Стало известно, когда во всех крупных городах России заработают сети 5G Сети 5G могут быть развернуты во всех крупных городах России к 2035 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сети 5G появятся во всех крупных городах России к 2035 году, сообщает ТАСС со ссылкой на проект стратегии развития отрасли связи. Согласно тексту документа, такие сети будут работать на отечественном оборудовании. К 2035 году также должно начаться коммерческое использование сетей более нового поколения 6G.

Второй этап реализации стратегии (2031-2035 годы) включает: развертывание сетей 5G на отечественном оборудовании во всех городах с населением от 100 тысяч человек, с возможностью создания выделенных сегментов сети, — говорится в документе.

В стратегии развития отрасли связи также указаны и другие планы. В частности, к 2035 году 98% домохозяйств должны быть подключены к сети Интернет, а скорость соединения на всех социально значимых объектах должна достигнуть отметки в 1 Гбит/с или выше. В дополнение к этому, все оборудование стандарта LTE будет заменено на отечественное.

Как сообщалось ранее, россиян ожидает массовая блокировка сим-карт. Это обусловлено новыми требованиями Роскомнадзора, согласно которым абоненты должны подтверждать свои паспортные данные. Номера без подтвержденной информации о владельце будут заморожены. Предполагается, что массовая блокировка в первую очередь затронет компании, закупающие сим-карты для сотрудников.