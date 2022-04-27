Стало известно, когда в России запустят льготную ипотеку со ставкой 9% Минстрой: льготную ипотеку со ставкой 9% могут запустить к 1 мая

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Обновлённая льготная ипотека со ставкой 9% может быть запущена к 1 мая, сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в ходе конференции «Время изменений: господдержка и новые возможности», его слова приводит ТАСС. Он подчеркнул, что в первые 2-2,5 недели апреля после повышения ставки до 12%, спрос россиян на льготную ипотеку заметно упал, в связи с чем её решили понизить.

До 1 мая эта программа должна заработать <…> по ставке 9%, — констатировал он.

25 апреля президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9% и рекомендовал продлить действие этой программы до конца текущего года. По его словам, повышение ключевой ставки ЦБ было «обоснованным решением», но сейчас экономика России стабилизируется, замедляется инфляция, а цены возвращаются к прежним показателям.Глава государства также предложил расширить программы гарантийной поддержки со стороны банка ВЭБ.РФ. По его мнению, они должны распространяться не только на системообразующие компании, но и на другие предприятия.

Ранее риелтор Николай Барсуков выразил мнение, что с 70-процентной вероятностью цены на вторичное жильё в России упадут после мартовского ажиотажного спроса на квартиры. А вероятность снижения цен на недвижимость в новостройках эксперт оценил в 35%.