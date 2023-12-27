Стало известно, когда в России запустят импортозамещенную «Ласточку» РЖД запустят импортозамещенную «Ласточку» с названием «Финист» 28 декабря

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Государственная компания «Российские железные дороги» запустит полностью импортозамещенную «Ласточку» 28 декабря, сообщает РИА Новости. Название для нового электропоезда — «Финист» — выбрали народным голосованием.

28 декабря на сети РЖД начинает курсировать первый полностью импортозамещенный аналог «Ласточки». <...> Имя для нового поезда — «Финист» — выбрали народным голосованием, — говорится в сообщении.

Первый поезд отправится с платформы вокзала Екатеринбурга, чтобы доставить пассажиров в Каменск-Уральский. На первом этапе состав будет двигаться на действующих маршрутах Свердловской области, с января 2024 года планируется выход «Финистов» на новые маршруты из столицы Урала в Карпинск (через Серов) и Верхотурье.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что железнодорожная сеть обеспечивает 87% грузооборота России. Он отметил, что поездами в России пользуются свыше миллиарда пассажиров в год. ОАО «РЖД» является одним из основных заказчиков в сферах промышленности, строительства и профессионального образования, отметил российский лидер. По его словам, «Российские железные дороги» обеспечивают заказами многие секторы экономики, науки и технологического бизнеса.