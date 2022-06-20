Стало известно, когда в России произведут конкурентоспособный автомобиль Маркетолог Качалов рассказал, когда в России произведут конкурентоспособный автомобиль

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Создание и выпуск новых конкурентоспособных отечественных автомобилей может занять до пяти лет, заявил профессор Института бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства, президент центра «Ясные решения» Игорь Качалов. Вместе с этим он подчеркнул, что машины должны быть новыми, на них нужно установить современные двигатели, пишет «Радио 1».

Если взять европейских или американских производителей, создание новых моделей на базе уже существующих конвейеров занимает до пяти лет. Возможно, в России это даже займёт чуть меньше времени. Как я понимаю, речь идёт не о попытках вернуть в моду старые автомобили, а о старых названиях. Как потребитель я хочу, чтобы машины были не старыми, а новыми — с современными двигателями, комфортными, с необходимыми техническими устройствами, — отметил Качалов.

Он согласился с тем, что имеет смысл вернуть в обиход старые модели вроде «Волги» и «Победы», однако на них нужно установить современные комплектующие, чтобы автомобили могли конкурировать с западными аналогами. Маркетолог указал на статистические данные, согласно которым 75% россиян выразили мнение, что в России могут создать качественную машину. При этом большинство граждан подчеркнули, что хотели бы ездить на отечественном автомобиле.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин заявил, что в России могут возродить «Жигули» и другие советские марки автомобилей. На такой шаг автопроизводители пойдут, если советские бренды окажутся привлекательными для покупателей.