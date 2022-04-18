Стало известно, когда в России появится полностью импортозамещённый SSJ 100

В конце 2023 года в России будет запущено производство полностью импортозамещённых самолётов «Сухой Суперджет» SSJ 100: они получат российский двигатель ПД-8, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он уточнил, что 27 систем воздушного судна, сконструированные зарубежными производителями, будут заменены отечественными аналогами, пишет ИА SM-News.

По мере завершения программы импортозамещения будет создана возможность запустить в производство полностью импортозамещённую версию. Если брать «Суперджет», то это в конце следующего года произойдёт, когда у нас появится полностью российский двигатель ПД-8 и замещённые все 27 систем, которые были импортного происхождения, — пояснил Мантуров.

По его словам, благодаря импортозамещению в России появится «конкурентный современный самолёт с международной сертификацией». Мантуров уточнил, что сейчас России приходится бороться с издержками, которые появились во многом благодаря политике стран Запада в отношении РФ.

Ранее генеральный директор авиакомпании «ИрАэро» Юрий Лапин сообщил о проблемах с ремонтом российско-французских двигателей SaM146, которые устанавливаются на лайнеры Sukhoi Superjet 100. По его словам, причиной являются западные санкции и в краткосрочной перспективе отсутствие необходимых комплектующих может привести к остановке парка SSJ. По данным издания с аналогичными трудностями столкнулись ещё три авиакомпании.