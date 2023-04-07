Стало известно, когда в России появится доставка еды беспилотниками Минпромторг РФ: доставка еды беспилотниками может появиться в РФ после 2025 года —

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Доставка товаров и еды беспилотниками может заработать в России в 2025-2030 годах, сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков в эфире радио Sputnik. Он уточнил, что технически это уже происходит, но нужно «дооформить».

Технически это уже делается, а юридически — это надо все дооформить, потому что Москва с точки зрения разрешения пролетов, всех этих вещей — вообще город сложный, — сказал Осьмаков.

Он уточнил, что Минпромторг совместно с Минтрансом и Росавиацией в течение 2023 года планирует проработать нормативное регулирование применения беспилотников, так как у дронов есть ограничения по высотности. Также нужно разобраться в вопросе получения разрешений на пролет.

По словам замминистра, сейчас ведется подготовка нацпроекта и стратегии по развитию беспилотников — «к 1 июня, нацпроект до 1 сентября будет запускаться».

Ранее обозреватели NEWS.ru сравнили сервисы доставки продуктов и попытались определить самый выгодный и удобный. Для обзора были взяты три популярные площадки: «Утконос», «СберМаркет» и «Яндекс.Лавка».