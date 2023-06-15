Стало известно, когда в России начнут учиться по новым учебникам истории Кравцов: новый учебник истории для основной школы будет готов в течение следующего года

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Новый учебник истории для основной школы в России будет готов в течение следующего года. Об этом в интервью «Известиям» рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. При этом ранее стало известно, что новые учебники для старших классов поступят в школы уже с 1 сентября.

И сейчас готовится учебник по истории для основной школы. <...> В течение следующего года, — сказал Кравцов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в Минпросвещения сообщили о разработке единого учебника отечественной истории для школьников. Туда войдут в том числе темы, посвященные спецоперации на Украине.

В апреле президент Владимир Путин дал поручение Минобрнауки, Минобороны и РАН изучить историю специальной военной операции, а по итогам представить соответствующие предложения. Кроме того, ведомства должны будут рассмотреть вопрос о передаче музеям пригодных для хранения и экспонирования артефактов, связанных с СВО.

Также стало известно, что в задания ЕГЭ по истории будут включены вопросы по спецоперации на Украине после того, как учебники с соответствующим разделом появятся в школах.