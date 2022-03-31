Стало известно, когда в России должен появиться новый КоАП

Новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) должен появиться до конца года, сообщила куратор межведомственной рабочей группы по разработке новой редакции КоАП Ирина Рукавишникова «Парламентской газете». Работа над ним отошла на второй план из-за изменившейся повестки, но она продолжается, объяснила сенатор.

Мы планировали, что он будет внесён в Госдуму в середине лета. Сейчас мы понимаем, что сроки двигаются: как уже говорила, приоритеты законодательной работы сегодня скорректированы с учётом текущей ситуации. Надеюсь, что новый Кодекс РФ об административных правонарушениях мы увидим до конца этого года, — сказала Рукавишникова.

Она также рассказала об изменениях Кодекса в связи с принятием антикризисного пакета мер поддержки. К примеру, за впервые совершённые правонарушения, которые не угрожали жизни и здоровью граждан, не принесли вреда окружающей среде или имущественного ущерба, малый и средний бизнес предложили предупреждать, а не штрафовать.

Ранее представители думского комитета по труду и социальной политике предложили внести изменения в КоАП. Они направили в правительство законопроект, предусматривающий новые штрафы за нарушение тишины по ночам.