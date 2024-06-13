Стало известно, когда в Москву придет теплая и солнечная погода Синоптик Позднякова: солнечная погода установится в Москве в выходные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Солнечная и теплая погода придет в Москву ближе к выходным дням — 15–16 июня, рассказала NEWS.ru специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что температура в столице установится на уровне 24–26 градусов.

Собственно, сегодня, 13 июня, будет последним неприятным днем с точки зрения осадков. Еще ночью на востоке Московской области возможны местами ливни и грозы, а уже завтра днем только кратковременные дожди. К выходным дожди прекратятся, установится солнечная погода, без осадков. Днем 24–26 градусов Цельсия, вполне комфортная для отдыха, — заявила Позднякова.

Ранее Москву накрыл мощный ливень. Жители засняли, как в разных частях города затопило улицы, на некоторых кадрах видно, что автомобили «ныряют» под воду. Кроме того, сообщалось о проблемах на Филевской линии метро. Для обеспечения безопасности было временно остановлено движение между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская».

О дождливой рабочей неделе в Москве и Санкт-Петербурге ранее предупреждал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха в столице превысила климатическую норму на 3-4 градуса. В ночные часы в Москве столбики термометров устанавливались в районе 15 градусов, а днем воздух прогревался до 24–29 градусов.