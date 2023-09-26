Стало известно, когда в Центральной России выпадет первый снег Первый снег в Центральной России выпадет на стыке первой и второй декад октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый снег в Центральной России может выпасть на стыке первой и второй декад октября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, температура воздуха в эти дни будет ниже климатической нормы.

На стыке первой и второй декад октября температура и вовсе окажется немного ниже нормы, и местами совсем не исключен первый снег, — написал Леус.

Синоптик отметил, что в целом октябрь будет на 0,5-1 градус теплее климатической нормы, но по сравнению с сентябрем будет намного холоднее. Он добавил, что сентябрь 2023 года может стать самым теплым за последние 50 лет, средняя температура в Москве превышала норму на три градуса.

Ранее стало известно, что в Республике Алтай выпал первый снег. О первом снеге сообщили и жители Междуреченска в Кемеровской области. В том же регионе увидели за окном зимнюю погоду жители города Юрга. В Красноярском крае водителей предупредили о снеге на федеральной трассе Р-257 «Енисей». Осадки были зафиксированы в районе природного парка «Ергаки».

До этого синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что в Сибири с 25 сентября до 1 октября практически каждый день будут идти существенные осадки. В большинстве районов выпадет снег. Такой прогноз, по его словам, касается не только высокогорных районов, но и предгорья. Он добавил, что холодные воздушные массы из Красноярского края двинутся на юго-восток и к середине недели придут на Байкал. Там дневная температура будет держаться в районе пяти-семи градусов, а ночная — нуля-двух градусов.