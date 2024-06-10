Стало известно, когда суд рассмотрит заявление о банкротстве Блиновской Суд Москвы в августе рассмотрит заявление о банкротстве Блиновской

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Заседание по рассмотрению заявления о банкротстве блогера Елены Блиновской пройдет 19 августа в Арбитражном суде Москвы, передает РИА Новости. Отмечается, что на депозит суда уже внесены 25 тысяч рублей в качестве возмещения будущих судебных расходов.

Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании гражданина банкротом на 19.08.2024 на 11:00, — говорится в сообщении.

Как пишет агентство, суд подыскивает арбитражного управляющего, которому в случае начала процедуры банкротства предстоит разобраться с задолженностями. Поскольку у «королевы марафонов» есть дети, суд привлек к участию в деле органы опеки и попечительства.

Адвокат Сергей Жорин считает, что Блиновская не сможет списать задолженность перед налоговой при признании ее банкротом. Он подчеркнул, что следствие не допустит рассмотрения и завершения процедуры до того, как будет вынесен приговор. Эксперт уточнил, что, если приговор будет обвинительным, списать долги по налогам не удастся.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года в Смоленской области во время попытки покинуть Россию. Следствие обвинило ее в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 млн рублей. Суд поместил ее под домашний арест, а затем ужесточил меру пресечения и заключил под стражу. 24 апреля 2024 года «королеве марафонов» продлили арест еще на три месяца.