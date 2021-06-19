Вакцину «Спутник V» испытают на московских подростках

https://static.news.ru/photo/6e05c26a-d25e-11eb-acef-96000091f725_660.jpg Фото: Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

В Москве исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» среди подростков 12–17 лет начнётся в июле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Исследование будет проходить в три фазы — по уже отработанной технологии, — заметила она.

Первая и вторая фазы будут проводиться на базе детских столичных больниц — Морозовской и им. З. А. Башляевой. После успешного завершения этих этапов приступят к третьему, который пройдёт на базе детских городских поликлиник.

Ранее руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» способна защитить от всех известных разновидностей инфекции. Эксперт также отметил, что индийский штамм является более агрессивной разновидностью коронавируса.