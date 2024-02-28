Стало известно, когда состоится отпевание бывшего премьера СССР Рыжкова ТАСС: отпевание бывшего премьера СССР Рыжкова пройдет 1 марта

Фото: kremlin.ru

Николай Рыжков

Отпевание бывшего премьер-министра СССР Николая Рыжкова, скончавшегося 28 февраля в возрасте 94 лет, состоится 1 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, церемония пройдет в Храме Христа Спасителя в Москве. При этом собеседник ТАСС подчеркнул, что данная информация носит лишь предварительный характер.

Предварительно, в пятницу в Храме Христа Спасителя будет прощание и в пятницу будут похороны, — заявил он.

В настоящее время точное место захоронения Рыжкова неизвестно. Предполагается, что его могут похоронить на Троекуровском кладбище, расположенном в Можайском районе Москвы.

О кончине Рыжкова ранее сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она назвала его «человеком-эпохой» и государственным деятелем большого масштаба. Отмечается, что Рыжков занимал должность председателя Совета Министров СССР в период с 1985 по 1991 годы. В 2003 году он стал членом Совета Федерации от Белгородской области, состоял в комиссии по естественным монополиям. Полномочия Рыжкова в СФ были досрочно прекращены в сентябре 2023 года. Тогда политик заявил, что он отказался от поста сенатора в силу преклонного возраста.